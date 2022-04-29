اخبار الخليج – البناي: العفو السامي يعزز مسيرة المشروع الإصلاحي المرتكزه على دعم أبناء الوطن واشراكهم في النهضة التنموية والحضارية

محمد بن مسعود - الدمام - رفع النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بمناسبة إصداره المرسوم الملكي بالعفو الخاص والافراج عن 160 نزيلا، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشار البناي إلى أن العفو الخاص يعزز تكملة مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، المرتكز على دعم أبناء الوطن واشراكهم في عملية النهضة التنموية والحضارية بمملكة البحرين، وفتح الطريق امامهم لممارسة حقوقهم التي ضمنها الدستور، والمتمثلة بتأسيس حياة جديدة تمكنهم من رسم مستقبلهم وتحقيق احلامهم وطموحاتهم، ولم شمل الاسرة البحرينية، ضمن اطار المجتمع الواحد وتحت مظلة القانون.

لافتنا إلى أن المرسوم الملكي يعكس حرص جلالته الدائم والمتجدد على منح المواطن البحريني المحكوم بداية جديدة لتجديد وطنيته، مؤكدا على أن مواقف جلالة الملك جسدت قيم ومبادئ المسؤولية التي يحملها جلالته تجاه أبنائه، كما عززت مبادئ حقوق الإنسان والمسيرة الحقوقية المتميزة لمملكة البحرين، إضافة الى اسهاماتها في تعزيز التسامح ومبدأ التعايش بين أبناء الوطن الواحد، النابع من حب واحتواء جلالة الملك لأبناء شعب البحرين.

وأكد البناي بأن جلالته كان نبراساً ورقم فارق في الانسانية والتسامح واعطاء الفرص وتذليل الصعوبات لضمان انخراط الجميع في وحدة وتكاتف المجتمع، معرباً عن أمله في الاستفادة من هذه الفرصة ممن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة التقدم والبناء .