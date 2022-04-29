اخبار الخليج – المؤيد يبحث مع نائب وزير الدولة للشباب بجمهورية هنغاريا التعاون المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - عقد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة اجتماعا مع سعادة السيدة سوفيا راتز، نائب وزير الدولة للشباب بمكتب رئيس الوزراء بجمهورية هنغاريا وذلك عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وبحضور سعادة السيدة سارة إسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة شؤون الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين.

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بنائب وزير الدولة للشباب بجمهورية هنغاريا مشيدا بالعلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات مؤكدا على أهمية تنمية العلاقات الشبابية بين البلدين بما يساهم في الاستفادة من التجارب الناجحة في كلا البلدين.

وخلال اللقاء قدم سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة مقتطفات عن تجربة مملكة البحرين في رعاية القطاع الشبابي واستراتيجياتها كما تطرق الى البرامج والمبادرات التي تهتم بالقطاع الشبابي في المملكة والرامية الى رصد المهارات والكفاءات الوطنية لدعم أفكار الشباب ومهاراتهم وتمكين الشباب.

ومن جانبها تحدثت نائب وزير الدولة للشباب بجمهورية هنغاريا عن تجربة بلادها واستراتيجيتها الشبابية والمبادرات التي تساهم في دعم القطاع الشبابي وتلبي احتياجات الشباب ودعم أفكارهم ومشروعاتهم.

وخلال اللقاء بحث سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة مع وزير الدولة للشباب بجمهورية هنغاريا التعاون المشترك بين الجانبين وتأطير هذا التعاون بما يساهم في تبادل الخبرات والمبادرات التي ترتقي بطموحات الشباب في كلا البلدين.