رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يغادر جدة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير الإسكان أمام الاجتماع رفيع المستوى: البحرين حريصة على الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة لتنفيذ الخطة الحضرية والأهداف الإنمائية

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