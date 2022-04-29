محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، الجمعة، أن روسيا نشرت دلافين مدربة في قاعدة مطلة على البحر الأسود، في خطوة ترمي على ما يبدو لحمايتها من هجوم مباغت أسفل سطح البحر.
وأوضحت الصحيفة أن تحليلا لصور جمعتها الأقمار الاصطناعية خلص إلى أن روسيا نشرت الدلافين الحربية في البحر الأسود.
وراجع المعهد البحري في الولايات المتحدة صورا التقطت لقاعدة بحرية روسية في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، ليخلص إلى أنه تم نقل اثنتين من حظائر الدلافين إلى القاعدة في فبراير الماضي، مع بداية الحرب في أوكرانيا.
ولدى روسيا تاريخ في تدريب الدلافين على القيام بمهام عسكرية، مثل استعادة أشياء غارقة في البحر أو التصدي للغواصين القادمين من جهات معادية.
ولقاعدة سيفاستوبول البحرية أهمية قصوى بالنسبة إلى الجيش الروسي، الذي استولى عليها في حرب عام 2014.
ورغم أن السفن الراسية في القاعدة بعيدة عن مدى الصواريخ الأوكرانية، إلا أنها معرضة لخطر الهجمات القادمة من البحر.
وخلال الحرب الباردة، عملت كل من الولايات المتحدة وروسيا عل تطوير استخدام الدلافين في مهام عسكرية، نظرا لقدرتها على اكتشاف أجسام تحت سطح البحر مثل الألغام.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – روسيا تنشر دلافين مدربة في البحر الأسود.. ما السر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.