شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يغادر جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن جدة اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.