اخبار الخليج – وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تنفذ جولات رقابية في الأسواق مع قرب حلول عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - وفي تصريح للسيد عبدالعزيز الأشراف، الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بيّن أن إدارة التفتيش كانت لها جولات رقابية متواصلة قبل الشهر الفضيل وخلال الشهر، ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك ركزت جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية التي تشهد اقبالاً متزايداً، فقد زار فريق من إدارة التفتيش السوق المركزي بالمنامة وكذلك سوق اللحم، وخلال الزيارة تبين وجود وفرة وتنوع واسع في الفواكه والخضروات، ولم يتم رصد اية مؤشرات لشحة أي نوع منها، كما إن أسعارها هي الأسعار الاعتيادية.

وأضاف الأشراف بأن الزيارة لسوق اللحم كشفت أيضا عن وجود الأصناف المتعددة من اللحوم وهناك امدادات مستمرة لها خلال الأيام القادمة، بما يبشّر باستمرار إمداد السوق بها وبالأسعار الطبيعية لها وبالوفرة المطلوبة.

من جانب آخر؛ شهدت بعض المحال التجارية التي تلقى إقبالاً خاصاً في فترة العيد أيضاً زيارات مكثفة من إدارة التفتيش، وفي هذا الشأن أوضح الأشراف بأنه تم التركيز على محال بيع الملابس والعطور والأحذية والحلويات البحرينية والمكسرات، حيث تحقق المفتشون من صحة العروض الترويجية ومن تطابق الأسعار الموضوعة للسلع على الرف مع سعرها عند نقاط البيع، وبشكل عام فإنه لم يتم رصد أية مخالفات في هذا الجانب، وكانت العروض الترويجية كثيرة، والأسعار أيضا طبيعية مع ملاحظة وجود اقبالاً واضحاً على التسوق.

وختم الأشراف بأن المؤشرات العامة للحملات الرقابية التي تمت خلال الشهر الفضيل والآن مع قرب نهايته كلها إيجابية فيعدم رصد أية مخالفات ولا شحة في المنتجات، وما التغيرات التي حصلت في ارتفاع أسعار بعض المنتجات إلا وقتية ولأسباب تتعلق ببلد المنشأ وسرعان ما كانت تعود الأمور لوضعها الطبيعي.