محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ13 درجة مئوية.

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد»: مكة تسجل أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية.. وأبها الأدنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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