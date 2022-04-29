«الأمن العام» للمواطنين والمقيمين: صلاتك للجمعة في المسجد القريب منك فيه تخفيف للزحام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وجه الأمن العام، اليوم الجمعة، رسالة هامة إلى المواطنين والمقيمين بشأن الكثافة العالية للمصلين والزوار في المسجد الحرام.

وقال حساب الأمن العام على تويتر: «أخي المواطن.. أخي المقيم: يشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين والمعتمرين، وصلاتك للجمعة في المسجد القريب منك فيه تخفيف للزحام وتعاون مقدر.. معتمرون آمنون».

ورفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل جاهزيتها استعدادًا لاستقبال المعتمرين والمصلين ليلة ختم القرآن (29) من شهر رمضان، وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة، جندت من خلالها 400 موظف لاستقبال القاصدين من مصلين ومعتمرين وتوجيههم إلى صحن المطاف، والمصليات المخصصة وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما عملت الرئاسة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفي صحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة، وكذلك تعزيز جانب التوعية والنصح في توجيه الزائرين.