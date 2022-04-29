رئيس جمهورية كوت ديفوار يصل المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
وصل فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار إلى المدينة المنورة اليوم, للصلاة في المسجد النبوي, والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.
وكان في استقبال فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة للشؤون الأمنية الدكتور عيد بن سالم التوم, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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