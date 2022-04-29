بالصور : شابان سعوديان يعملان في بسطة رمضانية لكسب مصدر الرزق في هذا الشهر الفضيل بالمخواة

محمد بن مسعود - الدمام - صقر الغامدي- المخواة:

أنطلقت بسطة ” السعادة ” الرمضانية بحي الزربة بمحافظة المخواة من بداية هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك شهر الخيرات بيدي شابان سعوديان اتفقا على أن يعملان هذه البسطة والتي هي مصدر للخير والرزق والكسب الحلال وبدء الشابان في هذه البسطة بداية بسيطة ثم توسعت وأصبحت هذه البسطة تستهوي جميع المارة لشراء بعض الأكلات الرمضانية المعروفة دائماً في شهر رمضان المبارك كل عام وبعد توسع البسطة أصبح الإقبال كبير .

والأكلات الرمضانية المتواجدة في البسطة الرمضانية هي أكلتان:” بطاطس ١ كيس بسعر ٥ ريال “والصحن من سعر ٤ إلى ٧ ريالوشراب التوت ” مجاناً” يومياً وأكلة متشكن بسعر ١٥ ريال.

يذكر أن هذه البسطة أصبحتعادة سنوية وتحديداً في شهررمضان المبارك.