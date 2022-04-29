محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- صقر الغامدي: وقف رئيس بلدية محافظة الحجرة المهندس موسى فيحان على حادث إنقلاب معدة شيول تابعة لبلدية الحجرة أثناء تأديتها عملها في إزالة أضرار السيول جراء الأمطار التي هطلت على المحافظة أمس الخميس من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة ومراكزها. وتابع رئيس البلدية إزالة أضرار السيول وفتح الطرقات في المحافظة ومراكزها وكان برفقة رئيس البلدية فريق الطوارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور : رئيس بلدية الحجرة يقف على حادثة إنقلاب معدة شيول البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.