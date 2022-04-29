إنسان توزع زكاة الفطر على 10.500أسرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” توزيع زكاة الفطر على أسر الجمعية البالغ عددها 10.500 أسرة في الرياض ومحافظاتها،

حيث تتولى الجمعية شراؤها “عينياً”عن الأشخاص الذين يرغبون في توكيل الجمعية وتوزيعها للأسر من خلال البطاقات التموينية المخصصة للمواد الغذائية ، وذلك ليلة 29 وليلة 30 من رمضان

وأشارت الجمعية إلى أن قيمة زكاة الفطر في “إنسان” لهذا العام بلغت 21 ريالاً للفرد الواحد.

ودعت الجمعية الراغبين في توكيلها بدفع زكاة الفطر عبر منصة إنسان للتبرع https://bit.ly/3knosu

، أو زيارة أحد فروعها البالغ عددها 21 فرعاً في الرياض ومحافظاتها، أو إيداع المبلغ بأحد حسابات الجمعية “مع أهمية إرسال صورة التحويل عبر تطبيق “الواتس أب” على الرقم 0555249104 وذلك لتخصيص التبرع لزكاة الفطر ” .

يذكر أن الجمعية تقدم الخدمات والنفقات الأساسية والموسمية إلكترونياً للمستفيدين؛ حيث تحقق هذه الطريقة قيمة من قيم الجمعية، وهي حفظ كرامة اليتيم.

كما أثنى الشيخ عبدالله بن محمد المطلق -عضو هيئة كبار العلماء في وقت سابق على هذه الطريقة والأسلوب العصري الذي تنتهجه الجمعية في توزيع زكاة الفطر، حيث أنه يخفف العناء على الجمعية، وأبنائها المستفيدين الذين بلغ عددهم نحو 41.000 ألف يتيماّ ويتيمة وأرملة.