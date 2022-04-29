اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة ومغبر أحيانا

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى غير مستقر وغائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية ومغبر أحيانا.
الرياح: شمالية بوجه عام من 8 إلى 13 عقد وأحياناً من 17 إلى 22 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.
درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.
الرطوبة النسبية العظمى 90%، والصغرى 30 %.
وحذرت إدارة الارصاد من امطار رعدية وهبات شديدة السرعة.
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