شاهد: الزعاق يحسم الجدل ويحدد أول أيام عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حسم الخبير الفلكي خالد الزعاق، الخلاف حول موعد أول أيام عيد الفطر، وأعلن أنه سيكون موافق ليوم الاثنين المقبل.

وقال “الزعاق” في مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “تولموا تحزموا، يوم العيد إن شاء الله، سيكون 2/2 مايو”.

وسأله أحد الأشخاص الذي وثّق الفيديو: وإذا صار يوم الأحد؟، ليجيبه “الزعاق”: “خبرتي 50 سنة ويصير يوم الأحد، هذا دقة علي”.