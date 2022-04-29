شاهد: الزعاق يحسم الجدل ويحدد أول أيام عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
حسم الخبير الفلكي خالد الزعاق، الخلاف حول موعد أول أيام عيد الفطر، وأعلن أنه سيكون موافق ليوم الاثنين المقبل.
وقال “الزعاق” في مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “تولموا تحزموا، يوم العيد إن شاء الله، سيكون 2/2 مايو”.
وسأله أحد الأشخاص الذي وثّق الفيديو: وإذا صار يوم الأحد؟، ليجيبه “الزعاق”: “خبرتي 50 سنة ويصير يوم الأحد، هذا دقة علي”.
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