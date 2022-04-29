الإدارة العامة للترجمة برئاسة المسجد النبوي تكثف جهودها وأعمالها لخدمة قاصدي المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
كثفت الإدارة العامة للترجمة برئاسة المسجد النبوي جهودها وأعمالها في توفير أفضل الخدمات لقاصدي المسجد النبوي, وذلك حرصاً على إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع والقدرة على التواصل باللغات العالمية مع الزوار والمصلين.
وأوضح مدير الإدارة العامة للترجمة خالد بن صالح الجابري أن إدارة الترجمة تهتم بترجمة خطب المسجد النبوي وترجمة محتوى جميع إصدارات الوكالة المقروءة والمسموعة والمرئية والورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ترجمة محتوى وسائل التواصل مع الزائرين في المسجد النبوي كاللوحات وعروض الشاشات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الإدارة تعمل على تفعيل ترجمة خطب المسجد النبوي في المصليات النسائية من خلال إدارة الترجمة النسائية التي تقدم خدمات متميزة في القسم النسائي تشمل تقديم عدة مبادرات من ضمنها صناعة محتوى إثرائي للزائرات مترجم إلى عدة لغات, بالإضافة إلى خدمات الترجمة في الأقسام النسائية.
وبين الجابري أنه يتم ترجمة خطب المسجد النبوي إلى عشر لغات هي ( اللغة الإنجليزية والفرنسية والأردية والملاوية، والتركية والبنغالية والهوسا والصينية والروسية والفارسية ) وهذه اللغات يتم اختيارها بناءً على دراسة ميدانية للغات الأكثر شيوعاً بين زوار وقاصدي المسجد النبوي، وأن هذه اللغات يتحدث بها 139 دولة حول العالم, وبث الخطب المترجمة عبرمنصة منارة الحرمين والبث الإذاعي على موجات ( FM ).
وحول الخدمات المقدمة من الإدارة خلال شهر رمضان المبارك, أفاد مدير الإدارة العامة للترجمة أن الإدارة قامت بترجمة ( 665.070 ) كلمة من مختلف اللغات وترجمة ( 900 ) مادة صوتية ومرئية وتوزيع ( 1.363 ) سماعة ترجمة للزوار و ( 22 ) بريداً إلكترونياً جرى ترجمتها من الزوار خلال شهر رمضان المبارك.
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