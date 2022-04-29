منصة تبرع مستمرة في استقبال زكاتكم لإخراجها بوقتها الشرعي

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” في استقبال توكيلها لإخراج زكاة الفطر في وقتها الشرعي بدأً من غروب شمس يوم 28 رمضان وحتى صلاة العيد، حيث بدأت باستقبال التوكيل خلال الأسبوع المنصرم وبتدشين من أمراء المناطق وبرعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حيث صرّح معالي الدكتور الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء بجواز توكيل المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، وكذلك معالي الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان بجواز التوكيل.

وتركز المنصة في حملتها لزكاة الفطر على اختيار أجود أنواع الأرز ولديها مايزيد عن 450 جمعية شريكة و13 مجلساً من مجالس الجمعيات الأهلية حول المملكة التي تعمل مع المنصة بالإضافة إلى أنه بلغ عدد المستفيدين إلى أكثر من 919 ألف مستفيد كما تعمل مع المنصات الوطنية الشريكة في الوصول للمتبرعين وتعمل مع المراكز والتطبيقات وموردين ذو الجودة العالية .

وأوضح مدير مشروع زكاة الفطر الموحد عبر المملكة قدرة فريق المشروع للوصول إلى الفئة المستهدفة والمستحقة لزكاة الفطر من خلال البيانات الموثقة في الجمعيات الأهلية بالمملكة وتحقق التعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية وتحري الدقة في رفع البيانات.

يذكر أن المنصة الوطنية للتبرعات تخدم أكثر من 1500 جمعية حول المملكة بمختلف مجالاتها وحالتها إضافة إلى أن عدد المستفدين المسجلين لدى المنصة يصل إلى 5 ملايين مستفيد، وعدد العمليات المنفذة داخل المنصة تخطت 2 مليون عملية منذ إطلاقها، وتزيد مشاريعها عن 5 آلاف مشروع خيري.

ويمكنكم زيارة المنصة لإخراج زكاة الفطر لهذا العام عبر الرابط https://donations.sa/ .