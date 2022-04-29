تهيئة 79 جامعاً ومصلى لصلاة عيد الفطر بمحافظة ينبع ومراكزها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة هيأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع 79 جامعا ومصلى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة ينبع والمراكز التابعة لها. وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع المكلف نايف بن عبد الله الحشكلي أنه جرى اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز المصليات والجوامع بكل مستلزماتها حرصا على راحة المصلين وتوفير مايضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنية وجرى العمل على تكليف الخطباء بكل جامع ومصلى.

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