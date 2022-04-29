بلدية محافظة الأسياح تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ القصيم أكملت بلدية محافظة الأسياح استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ, بالإضافة إلى أعمال الرقابة الصحية في إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية بالأسواق والمطابخ والمطاعم. وتقوم إدارة النظافة ممثلة بإدارة الخدمات في متابعة نظافة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية، وتجميل طرق ومداخل المحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية بعقود الزينة التجميلية على أعمدة الإنارة والشوارع بأكثر من 2350 موقعاً, وتركيب لوحات تهنئة بمناسبة عيد الفطر بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية، بالإضافة إلى تقديم هدايا للأطفال من المواطنين والمقيمين ولزوار المحافظة ليلة العيد.

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