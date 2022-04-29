“آثار من الحرمين” عبوات مختومة لماء زمزم من الزنك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة يعد معرض عمارة الحرمين الشريفين نافذة ثقافية ومنبرًا تاريخيًّا لعرض أبرز المقتنيات الأثرية والتاريخية للحرمين الشريفين عبر العصور الزمنية المختلفة، وامتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على التراث الإسلامي العريق.

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