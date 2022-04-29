5 إرشادات لتفادي مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت الإدارة العامة للمرور، إرشادات مهمة لتفادي مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار، خاصة في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق على مستوى المملكة.

وقال المرور، في إنفوجرافيك توعوي عبر “تويتر”، إنه عند هطول الأمطار اتبع الآتي:

1- ابدأ بتشغيل مساحات الزجاج

2- اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى

3- في حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه

4- تمهل وخفف السرعة

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5- تجنب برك وتجمعات المياه

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، في وقت سابق، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لاتزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.