محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حينما تفكر في اتباع نظام غذائي صحي، لا تستبعد الدهون؛ فعلى عكس ما يعتقد الكثيرون أن الدهون ضارة بصحتك؛ لكن هذا غير صحيح، وتوجد دهون صحية يحتاجها جسمك أيضًا مثلما يحتاج باقي العناصر الغذائية.

هنا نسلط الضوء على أبرز العلامات التي تدل على أن نظامك الغذائي يفتقر إلى الدهون الصحية، بحسب موقع “health”.

وهناك 7 علامات تدل على أنك بحاجة لتناول المزيد من الدهون الصحية: 1. نقص الفيتامينات يمكن أن يؤدي نقص الدهون الصحية في النظام الغذائي إلى نقص العناصر الغذائية الأخرى عن طريق جعل مهمة امتصاص العناصر الغذائية صعبة على جسمك؛ لذلك إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين (أ) و(د) و(هـ)؛ فقد يشير ذلك إلى أنك لا تتناول كمية كافية من الدهون الصحية بانتظام. أخبار قد تهمك

2. التهاب الجلد الدهون لن تضر بشرتك وتعتبر الدهون جزءًا أساسيًّا من بنية بشرتك، إنها تساعد في الحفاظ على حاجز الرطوبة؛ فإذا كنت لا تستهلك ما يكفي من الدهون الصحية؛ فقد يؤدي ذلك إلى التهاب الجلد.

3. بطء التئام الجروح إذا لم يكن نظامك الغذائي غنيًّا بالدهون الصحية؛ فإن تناول القليل من الدهون الغذائية يمكن أن يتسبب في شفاء الجروح بشكل أبطأ مما ينبغي.

4. كثرة الإصابة بالمرض في كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي مقيد بشدة من الدهون الصحية، إلى إضعاف جهاز المناعة لديك؛ مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المتكررة والإرهاق والجوع.

5. تساقط الشعر البروستاجلاندين هي الجزيئات الدهنية التي تعزز نمو الشعر، ولا يمكن أن يؤدي نقص الدهون الصحي إلى تغيير ملمس الشعر وزيادة تساقطه.

6. عدم التوازن الهرموني يمكن أن تكون المشاكل الهرمونية نتيجة لاتباع نظام غذائي منخفض الدهون الصحية. ويمكن أن يؤدي عدم التوازن الهرموني أيضًا إلى زيادة الوزن وعدم انتظام الدورة الشهرية؛ لذلك أضف الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي المعتاد.