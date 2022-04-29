موعد صلاة عيد الفطر المبارك حسب التوقيت المحلي للمملكة السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_خلود باشا

تصدر موعد صلاة عيد الفطر المبارك محركات البحث في جوجل، حيث يولد هلال شهر شوال فور حدوث الاقتران غدا السبت 29 رمضان 1443 هـ الموافق 30 أبريل 2022، وهذا يحدث بالضبط في العاشرة و 28 دقيقة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي للقاهرة ، وفي الحادية عشرة والثامنة والعشرين دقيقة واحدة في المساء بتوقيت مكة المكرمة ، ويسمى هذا اليوم بيوم الرؤية لتأكيد موعد عيد الفطر.

موعد صلاة عيد الفطر

وتبعاً لما ورد في إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ – 2022 م ، فإن الأحد 1 مايو سيكون هو نهاية شهر رمضان 1443 هـ ، وبداية شهر شوال 1443، أي سيكون فلكيا يوم الاثنين 2 مايو وهو أول أيام عيد الفطر لعام 1443/22.

ومن المقرر أن تكون صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و ٣٦ دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، و في تمام الساعة 5:43 صباحًا بتوقيت أبو ظبي الإمارات، و الساعة 5:53 صباحًا وفق التوقيت المحلي بالسعودية، وفي تمام الساعة 5:04 صباحًا وفق التوقيت المحلي بالكويت.

و سوف تبدأ صلاة العيد في دولة الجزائر في تمام الساعة 5:43 صباحًا، وفي تمام الساعة 5:45 صباحًا بتوقيت سلطنة عمان، وتقام صلاة العيد في العراق، في تمام الساعة 5:07 صباحًا، وفي لبنان في تمام الساعة 5:42 صباحًا حسب التوقيت المحلي، و الساعة 5:35 صباحًا حسب التوقيت المحلي بالمملكة المغربية.

عيد الفطر المبارك 2022

وفي نفس الصدد، فـ من المتعارف عن صلاة العيد أنها ركعتين، بعدها تقام خطبة العيد وهي خطبة تشبه خطبة صلاة الجمعة، كما اتفقوا المذاهب الأربعة على طريقة أداء صلاة العيد، ولكن اختلفوا على عدد التكبيرات خلال الركعتين، وسوف نعرض لكم عدد التكبيرات في كل مذهب، والتي تتمثل في الآتي:

المذهب الشافعي: عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى هي سبع ركعات، يؤديها المصلي بعد تكبيرة الإحرام، و يفصل بين كل تكبيرة زمن كزمن قراءة آية معتدلة، والركعة الثانية يؤدّيها المصلي مثل الركعة الأولى، لكن عدد التكبيرات تكون خمسة تكبيرات فقط دون تكبيرة الإنتقال قبل البدء بالقراءة.

عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى هي سبع ركعات، يؤديها المصلي بعد تكبيرة الإحرام، و يفصل بين كل تكبيرة زمن كزمن قراءة آية معتدلة، والركعة الثانية يؤدّيها المصلي مثل الركعة الأولى، لكن عدد التكبيرات تكون خمسة تكبيرات فقط دون تكبيرة الإنتقال قبل البدء بالقراءة. المذهب المالكي والحنبلي: تكون تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى 6تكبيرات، بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، أما الركعة الثانية يردد الإمام 5 تكبيرات دون تكبيرة القيام، وجاء ذلك تبعاً لما رواه أبو داوود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت “ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيراتٍ وفي الثانيةِ خمسًا”.

تكون تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى 6تكبيرات، بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، أما الركعة الثانية يردد الإمام 5 تكبيرات دون تكبيرة القيام، وجاء ذلك تبعاً لما رواه أبو داوود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت “ المذهب الحنفي: فـ يبلغ عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى ثلاثة ركعات فقط يؤديها المصلي بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الإستفتاح، وفي الركعة الثانية تكون نفس عدد تكبيرات الأولى ولكن يتم التكبير بعد قراءة الفاتحة.

أدعية عيد الفطر المبارك

_اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأحسن لنا الختام اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة واجعله شاهداً لنا لا علينا اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار.

_أَللّهُمَّ إِلَيْكَ تَعَمَّدْتُ بِحَاجَتِي، وَبِكَ أَنْزَلْتُ اليَوْمَ فَقْرِي وَفَاقَتِي وَمَسْكَنَتِي، وَإِنِّي بِمَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ أَوْثَقُ مِنِّي بِعَمَلِي، وَلَمَغْفِرَتُكَ وَرَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَتَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَة هِي لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا، وَتَيْسِيرِ ذلِكَ عَلَيْكَ، وَبِفَقْرِي إِلَيْكَ وَغِنَاكَ عَنِّي، فَإِنِّي لَمْ اُصِبْ خَيْراً قَطُّ إِلاَّ مِنْكَ، وَلَمْ يَصْرِفْ عَنِّي سُوءاً قَطُّ أَحَدٌ غَيْرُكَ، وَلاَ أَرْجُو لأمر آخِرَتِي وَدُنْيَايَ سِوَاكَ.

وبذلك نكون قد عرضنا لكم موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1334 هـ – 2022 م في جميع الدول العربية، وأفضل الأدعية لعيد الفطر المبارك الذي سنشهد أول أيامه يوم الاثنين القادم الموافق ٢ مايو.