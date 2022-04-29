- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حذرت النيابة العامة من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للآخرين، مؤكدة أن من يفعل ذلك عقوبته السجن والغرامة.
وأوضحت أن حياة الآخرين تحظى بحقوق وضمانات مقررة شرعاً ونظاماً، فلا يسوغ انتهاكها أو المساس بها، وفي حال حدث ذلك وجبت المساءلة الجزائية في هذا الشأن.
وأضافت أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية من خلال المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وفقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.