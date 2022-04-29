أمير الحدود الشمالية يوجه بتشكيل فريق متخصص لتحديد أسباب تجمع المياه بعرعر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، بتشكيل فريق فني متخصص لتحديد أسباب تجمع مياه الأمطار داخل الأحياء السكنية والطرق الرئيسة بمدينة عرعر، والحلول المناسبة لمعالجتها ضمن خطط الصيانة والمشاريع الوقائية لشبكات تصريف مياه الأمطار، وإزالة العوائق التي تؤثر مستقبلا.
ويتابع سموه أعمال اللجنة الفورية المنبثقة من اللجنة الرئيسة للدفاع المدني، بمشاركة لجنتي الأزمات والكوارث والخدمات ولجنة تقييم الأضرار، التي باشرت حصر الأسماء والمنازل للحالات المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها مدينة عرعر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، وتسكين أصحاب المنازل المتضررة وتقديم مختلف الخدمات لهم.
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