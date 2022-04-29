قبض على شخص نفذ عمليات نصب واحتيال بالخبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مواطن نفذ عمليات نصب واحتيال تمثلت في حصوله من ضحاياه على بيانات دخول منصة حكومية، وإصدار مستندات مكنته من سحب أموال من حساباتهم البنكية في عدد من مناطق المملكة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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