محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. ردة فعل المارة على فنان سعودي يرفض التقاط صورة مع أحد معجبيه .. “مشهور على نفسك”

وثقت حلقة اليوم من برنامج “الصدمة 4” المذاع على قناة “MBC”، ردة فعل ‏المارة تجاه فنان مشهور يرفض التقاط صورة مع معجب له، ويهينه بطريقة غير مقبولة.

وبدأ المشهد التمثيلي، بالتقاء أحد المعجبين بفنان شهير ورغبته في التقاط الصور معه، ليرد عليه الفنان: “أنا فنان ما أبغي أتصور معك، إيش أسوي لك يعني”.

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وكان عدد من المارة يتابعون الموقف، وتدخلوا في محاولة منهم لمنع الفنان من إهانة الرجل.

وقال أحد المارة موجها حديثه للفنان: “إيش في، وسع صدرك وتواضع للناس، أسمحله يتصور معاك”، فيما تابع آخر: “مين حضرتك توم كروز ولا إيش، لا تنافق ولا ترفع صوتك عليه”.

وانفعل آخر عليه، قائلا: “بلا قلة حياء، أنت مشهور على نفسك، بفضل الله وبفضلنا أنت وصلت للمرحلة هذي”.

وفي نهاية الحلقة فاجأ فريق عمل البرنامج المواطنين بأن ما حدث كان مشهد تمثيلي.