«لولو» تستثمر 51 مليون ريال في مشروع الطائف سيتي ووك

محمد بن مسعود - الدمام - كجزء من خطة التوسع في السعودية ، وقّع رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة اللولو يوسف علي ام اي اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لشركة منازل الخبراء للتطوير العقاري ثامر القريشي لتنفيذ أحدث فروع لولو هايبرماركت في مدينة الطائف سيتي ووك مول.

وبمساحة تبلغ 21 ألف قدم مربع، باستثمار بقيمة 51 مليون ريال من مجموعة لولو، يتم افتتاح الفرع في يناير 2023، الذي سيخلق مزيداً من الوظائف للمواطنين في مدينة الطائف.

وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة اللولو يوسف علي: «أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن وافر امتناني وتقديري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولحكومة المملكة التي وفّرت بيئة جاذبة للاستثمار وتطوير الاقتصاد المحلي».

وحول فرصة الاستثمار الجديدة، أضاف: «تمثل طاقة الاقتصاد الجديد في المملكة، ومجموعة لولو قامت بربط نموها مع الرؤية التي وضعها القادة في السعودية».

يذكر أنه يوجد 26 لولو هايبرماركت ومتاجر إكسبريس في السعودية، والمجموعة حالياً لديها أكثر من 3000 موظف سعودي، منهم 1100 امرأة في جميع فروع الهايبرماركت المنتشرة في المملكة.