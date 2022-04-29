شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. سماء الباحة تتلألأ في لوحة من الجمال الرباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت عدسات الكاميرات الأجواء الطبيعة والجمال التي شهدتها مدينة الباحة، امتزجت ما بين لمعان البرق وأنوارها الذهبية.

وارتسمت في سماء مدينة الباحة لوحة من الجمال الرباني، حيث أضاء البرق سماءها وسط زخات المطر التي ارتوت بها أرضها، فيما أعطى الضباب الذي عانق جبالها المزيد من الأجواء الساحرة الخلابة.

وتشهد منطقة الباحة في هذه الأيام تقلبات جوية هطلت على أثرها -بفضل الله- أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.