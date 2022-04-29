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«أنتم الخير والبركة» توزع هدايا على كبار السن المنومين

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الدمام - شريف احمد - أطلقت لجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان ممثلة بلجنة كبار السن بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية بالمنطقة، مبادرة «أنتم الخير والبركة».

وأوضحت رئيسة اللجنة د. نهى الشريف أن المبادرة تستمر لمدة خمسة أيام، وتستهدف زيارة كبار السن المنوّمين بالمستشفيات لتعزيز الترابط والتواصل الاجتماعي عبر توزيع الهدايا الرمزية وبث روح الفرح والسرور وإدخال السعادة إلى قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وبيّنت أن للمبادرة عدة منطلقات، أهمها تجويد الحياة والرعاية الصحية والنفسية لكبار السن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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