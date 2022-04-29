شكرا لقرائتكم خبر عن «أنتم الخير والبركة» توزع هدايا على كبار السن المنومين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت لجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان ممثلة بلجنة كبار السن بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية بالمنطقة، مبادرة «أنتم الخير والبركة».

وأوضحت رئيسة اللجنة د. نهى الشريف أن المبادرة تستمر لمدة خمسة أيام، وتستهدف زيارة كبار السن المنوّمين بالمستشفيات لتعزيز الترابط والتواصل الاجتماعي عبر توزيع الهدايا الرمزية وبث روح الفرح والسرور وإدخال السعادة إلى قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وبيّنت أن للمبادرة عدة منطلقات، أهمها تجويد الحياة والرعاية الصحية والنفسية لكبار السن.