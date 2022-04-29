شكرا لقرائتكم خبر عن 2100 مستفيد من عمرة «الدعوة والإرشاد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيرت جمعية الدعوة والإرشاد في شمال الرياض، 45 رحلة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة في رمضان، استفاد منها 2186 مواطنا ومقيما.

وواصلت الجمعية تقديم جهودها وتكثيف مساعيها الدعوية والخيرية والتطوعية؛ لخدمة كافة أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين في شهر رمضان المبارك. وجندت منذ وقت مبكر من دخول الشهر الكريم كافة طاقاتها البشرية وإمكاناتها المادية استعدادًا، لإقامة الأنشطة والبرامج الرمضانيةـ كدعوة غير المسلمين، والعناية بحديثي الإسلام، وتفطير الصائمين، وتسيير رحلات العمرة، وإقامة المحاضرات والدروس في المساجد.

وأفاد المشرف على وحدة البرامج بالجمعية م. علي العماري، بأن الجمعية جهزت مقرات خاصة لتفطير الصائمين في شمال الرياض وفق معايير تتماشى مع التعليمات الرسمية الصادرة بهذا الصدد، وقد لقيت حضورا وإقبالا كبيرا من مختلف الجاليات؛ حيث يتم تأمين أكثر من 300 وجبة يوميا، إلى جانب تخصيص دعاة بعدة لغات لإلقاء كلمات وعظية في مقرات تفطير الصائمين.