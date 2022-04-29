شكرا لقرائتكم خبر عن الخلافات الزوجية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد الخلافات الزوجية في شهر رمضان من الأمور الطبيعية التي قد تحدث بين الزوجين، ولكن تزداد وتيرتها لأسباب خارجة عن الطرفين منها التوقف عن ممارسة بعض الأمور في أوقات معينه كتناول مشروبات أو أغذية معينة طوال اليوم أو حتى التدخين والقهوة أيضا التي تعد من الأسباب الجوهرية لتعوّد الجسم عليها.

ومن الأسباب التي قد تسبب الخلافات الزوجية غياب الوعي بقدسية هذا الشهر، وأنه شهر عبادة وروحانية وسكينة، وعلى الزوجين أن يقتبسا من هذا الشهر الكريم سكينته وأجواءه الروحانية وأن يتعاونا على البر والتقوى والاستزادة من العبادات، ومن الخطأ الذي يُلاحظ نجد الزوجة لا تراعي ظروف زوجها سواء العملية أو الصحية أو العادات الاجتماعية التي كان يمارسها، وهذا يزيد من حدة التوتر أثناء نهار رمضان، وفي المقابل يجب على الزوج أن يقدر وضع زوجته التي تقضي وقتا طويلا في تجهيز وجبة الإفطار للزوج وأبنائه، وأن يحاول دعمها نفسيا وتعزيزها ويساعدها خصوصا إذا كانت تعمل في وظيفة خارج المنزل، ليكون شهر رمضان شهر محبة وخير عليهما وعلى أبنائهما.

ومما لا شك فيه أن كثرة الطلبات في هذا الشهر الفضيل وجعله تنافسا لأشهى الأطباق والمأكولات! والتسوق المفرط والمصاريف التي ترهق ميزانية الأسرة تؤثر على علاقة الزوجين بعضهما ببعض وتخلق جوا من المشاكل والخلافات، إضافة إلى ضرورة تنظيم الوقت في الحوارات الهادئة بين أفراد الأسرة ومشاهدة البرامج التلفزيونية في أجواء أسرية هادئة.