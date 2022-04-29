شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف ألعاب الأطفال وكراسي الجلوس بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال غسيل وتنظيف ألعاب الأطفال وكراسي الجلوس في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمماشي، ضمن استعداداتها لعيد الفطر المبارك.

كما كثفت البلدية جولاتها الرقابية على مغاسل الملابس؛ للتأكد من صلاحية المواد المستخدمة ومستوى النظافة، وتوفر التراخيص النظامية وذلك ضمن استعداداتها المتواصلة للعيد.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية، بالتعاون مع الشرطة، ووزارة الصحة، على مساكن العمالة؛ للاطلاع على مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية.

كانت البلدية قد بدأت زراعة أكثر من 200 ألف زهرة موسمية في الطرق العامة والكورنيش والواجهة البحرية والمتنزهات والساحات العامة استعدادا للعيد.

على جانب آخر، دعت البلدية، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري، للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.