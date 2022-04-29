شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 200 ألف زهرة صيفية بشوارع القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية محافظة القطيف، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 200 ألف زهرة صيفية في الشوارع والميادين، استعدادا لعيد الفطر المبارك، والارتقاء بالمظهر الجمالي، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، تحقيقا لأنسنة المدن، وجودة الحياة.

ووجهت البلدية، البلديات المرتبطة، بتكثيف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وكافة الاشتراطات الصحية، استعدادا لعيد الفطر.

وأهابت البلدية بأصحاب المنشآت التقيد بالتعليمات والأنظمة الصحية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، كما تدعو المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي منشأة مخالفة للأنظمة عبر منصة 940.

وكثفت البلدية جهودها في أعمال الإصحاح البيئي، وواصلت تعقيم وتنظيف الواجهات البحرية والحدائق العامة والشوارع بمختلف مدن وبلدات المحافظة ضمن جهودها في الحفاظ على الصحة العامة.