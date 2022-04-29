شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية على صوالين الحلاقة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة صحة البيئة ببلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بتلك المنشآت، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المنشآت المخالفة، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وواصلت إدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية على مغاسل الملابس، ما أسفر عن تحرير 3 إنذارات، لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، إضافةً إلى زيارة 12 منشأة غذائية، كشفت عن تحرير 4 إنذارات، وتم رصد عدة مخالفات للاشتراطات الصحية، تمثلت بتدني مستوى النظافة، وإيقاف عمالة لعدم تجديد الشهادات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

من ناحيتها، كثفت الرقابة النسائية، جولاتها الميدانية على صالونات التجميل النسائية؛ للتأكد من صلاحية كافة المنتجات المستخدمة، وذلك ضمن استعداداتها لعيد الفطر المبارك.