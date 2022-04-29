شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مقاولي البناء بوضع حاويات وسواتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية جنوب حفر الباطن جولاتها الميدانية على المباني السكنية والتجارية، وألزمت المقاولين بوضع حاويات النفايات الصلبة وسواتر البناء.

من جانب آخر، رفعت أمانة حفر الباطن 2525م3 أنقاضا، ونفذت أعمال صيانة للأرصفة شملت 509 أمتار، ضمن أعمال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

ونفذت الأمانة 1121 زيارة عبر فرقها الميدانية المتمثلة في بلدياتها الفرعية، شملت المطاعم والكافيهات والأسواق والمجمعات والمحلات التجارية بجميع أنشطتها وخدماتها، وذلك بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وأسفرت عن تحرير 16 مخالفة لأسباب متنوعة، كما تم إصدار 4 رخص.

ونفذت الأمانة 713 جولة على المنشآت الصحية أسفرت عن تحرير 82 مخالفة، وإصدار 5 رخص، وإتلاف 29 لترا من الزيوت الفاسدة ومصادرة 543.5 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك، وأكدت الأمانة ترحيبها باستقبال الملاحظات والمقترحات كافة عبر التواصل معها من خلال الرقم الموحد 940.