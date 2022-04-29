شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 7 محلات مخالفة في بقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة بقيق «الفترة المسائية» حملاتها الرقابية على المحلات التموينية للتأكد من التقيد بالتعليمات البلدية، وأسفرت عن مخالفة محالين وإنذار 7 محلات، ومصادرة 167 كجم وتسليمها إلى جمعية البر الخيرية في المحافظة بعد التأكد من سلامتها.

وكثفت البلدية أعمال المرحلة الثانية من تجهيـز مصلى العيد بالمحافظة، ونفذت أعمال تسوية الأرض ورشها بالمياه وإزالة النباتات والمخلفات وغسل الأرصفة والساحات والمصلى وأعمال التنظيف العامة.

وعززت البلدية أعمـال الإصحاح البيئي في المحافظة والهجر التابعـة برش المبيدات الحشرية في الشوارع والممرات والحدائق والمنتزهات وكذلك حاويات النظافة للقضاء على الحشرات ونواقل الأمراض ومنع انتشارها.

وكانت البلدية نفذت جولات ميدانية خلال شهر رمضان مبارك على مساكن العمالة وأسفرت عن 35 زيارة لمساكن يتواجد بها 1580 وافدا، وتم توجيه إنذارات لأصحاب المساكن المخالفة.