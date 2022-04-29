شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 21 ريالا.. 136 مركزا وجمعية تستقبل زكاة الفطر الموحد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك 136 مركزا تجاريا بالمنطقة الشرقية من بينها 35 جمعية خيرية في استلام وتوزيع زكاة الفطر بقيمة 21 ريالا للفطرة الواحدة، عبر برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة، والذي بدأ في استقبال الزكاة بدءًا من أول رمضان لصرفها لمستحقيها في وقتها الشرعي.

مواجهة التحديات

وأوضح المتحدث الإعلامي لبرنامج الشرقية، فيصل المسند، أن برنامج زكاة الفطر الموحد، جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه -يحفظهما الله- لتوحيد جهود جمعيات المنطقة في استلام وتوزيع الزكاة والتغلب على التحديات التي تواجه زكاة الفطر بالمنطقة كالحد من الزحام وقت استلام وتسليم الزكاة أمام الجمعيات وغيرها، والحد من ازدواجية الصرف ومن العشوائية في التوزيع والحرص على إيصال الزكاة لمستحقيها، والحد من مشاكل النقل اللوجستية المتعلقة بالزكاة.

دراسات وبحوثوبيَّن أن البرنامج يراعي أن تكون الزكاة من قوت البلد المحدد وهو «الأرز» كما يتبع البرنامج أيضًا آلية منظمة لضمان إيصال زكاة الفطر لمن يستحق، مستندًا على قاعدة بيانات للفقراء والمساكين تم بناؤها وفقًا لدراسات وبحوث من الجمعيات الخيرية لهذه الحالات، داعيًا المزيد من الجمعيات الخيرية بالشرقية للانضمام لزكاة الفطر الموحّد لتكون وفقًا لآلية موحدة أكثر تنظيمًا.

آليات إلكترونيةوأضاف المسند أن البرنامج وفر العديد من قنوات التواصل الإلكترونية بين المزكي ومستحق الزكاة، منوهًا إلى أنه يمكن دفع الزكاة حتى ليلة العيد من خلال قنوات إلكترونية عدة أبرزها متجر زكاة الفطر الموحد https://zakati-east.org zakati-east.org - برنامج زكاة الفطر الموحد

ورقم الهاتف 8266666 والبريد الإلكتروني [email protected] [email protected] والدعم الفني [email protected] zakati-east.org.

حسابات بنكيةولفت إلى وجود حسابات بنكية موحدة لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية يتم عبرها الإيداع النقدي لمن أراد أن يزكي عبر التحويل المباشر، وهي: مصرف الراجحي (SA9180000190608010131118)، بنك البلاد (SA4415000999123778780007)، ومصرف الإنماء (SA8705000068288888808005)، والبنك السعودي للاستثمار (SA9265000000303307299001)، وكود إلكتروني على الجوال للصرف.

أكواد مبرمجةوأكد أن البرنامج هذا العام سيقوم بتوزيع الزكاة على المستحقين عبر أكواد مبرمجة يتم إرسالها للأسر المستحقة للزكاة عبر رسائل sms على جوالاتهم وتقوم الأسرة بتسليم الكود للمتجر المتعاون مع الجمعية وبإدخال المتجر للكود يتم صرف الزكاة للأسر المستحقة وفقًا لعدد أفراد الأسر، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي تطويرًا للبرنامج الذي يواكب التطور التقني عاما بعد عام، حيث إن البرنامج كان يصرف زكاة الفطر مسبقًا عبر بطاقات خاصة تشبه بطاقة الصراف الآلي، يقوم المستحق للزكاة بمراجعة المتجر بها وتم تطوير هذه البطاقة إلى أكواد تسلسلية للصرف يتم صرفها من خلال مقرات توزيع الزكاة التي تم التعاقد معها من قبل اللجنة المنظمة لبرنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة. مشيرًا إلى أنه سيتم إشعار مستحقي الزكاة بمقرات التوزيع حسب أقرب نقطة توزيع لهم عبر الرسائل النصية SMS للاستلام، وذلك تسهيلًا على مستحق الزكاة في استلامها وحفظًا لكرامته.

5 سنواتوأشار المسند إلى مشاركة 1.975.349 مزكيًا، واستفادة 64.754 أسرة من البرنامج بالمنطقة على مدار الخمس السنوات الماضية. موضحًا أن البرنامج وزع العام الماضي فقط 352 ألف فطرة بالمنطقة على ما يقارب 12 ألف أسرة يصل عدد أفرادهم إلى 55680 مستفيدًا بالمنطقة. مشيرًا إلى أن جهود العام الماضي جاءت بتكاتف جهود 33 جمعية و44 مركزا تابعا لها.