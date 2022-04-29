شكرا لقرائتكم خبر عن «جميعنا نلتزم» تكثف رقابتها على الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة الخفجي حملاتها الرقابية ضمن حملة «جميعنا نلتزم» بمرحلتها الثالثة، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات على المنشآت التجارية بالمحافظة للتأكد من تقيد المنشآت بالاشتراطات الصحية والتعليمات.

من جانب آخر، كثفت البلدية أعمالها ضمن حملة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عبر تكثيف الجولات الميدانية داخل نطاق البلدية للكشف عن حالات التستر التجاري بالمنشآت التجارية، وذلك بعد انتهاء الفترة التصحيحية.