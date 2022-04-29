شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار شرط التأمين الطبي للأطفال غير متلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات، رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحةً أنه يمكن للمواطنين السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية، مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها، مؤكدة أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.

تأمين صحي

وأكد مصدر لـ ”الخليج 365”، ضرورة وجود تأمين صحي للأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح، إضافة إلى أن التحصين شرط على باقي الفئات لمغادرة المملكة إلى دول الخليج.

إجراءات احترازية

وجاء القرار بعد مرور ما يقارب 780 يومًا من صدور قرار التعليق، في السابع والعشرين من شهر فبراير من عام 2020، في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس «‫كورونا» ‬حينها.

تطبيق القرار

وكشفت مصادر لـ ”الخليج 365”، أن إدارات الجوازات بمختلف المنافذ الحدودية، بدأت بتطبيق قرار السفر بالهوية الوطنية بين دول الخليج، بدءًا من يوم أمس.جوازات المواطنين

وكان قرار استمرارية تعليق سفر المواطنين بين دول الخليج بالهوية الوطنية خلال الفترة الماضية، قد ألقى بظلاله على أعمال الإدارة العامة للجوازات بالمملكة، بعد الارتفاع الكبير في طلبات استخراج وتجديد جوازات المواطنين من مختلف المناطق، في الوقت الذي نالت إدارة جوازات المنطقة الشرقية نصيب الأسد من هذه الطلبات، نتيجة احتضان المنطقة لكافة المنافذ الدولية مع دول الخليج، وشهدت إدارة جوازات الدمام إقبالًا كبيرًا لتجديد واستلام الجوازات.

تدابير وقائية

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق، تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، وذلك مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19».