شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء بـ17 حافظة للقرآن الكريم في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة رفحاء «كرام»، أمس الأول، بحافظات كتاب الله الكريم من طالبات مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم.

وأوضحت جمعية «كرام» أن عدد المحتفى بهن بلغ 17 طالبة ممن أتممن حفظ كتاب الله كاملًا، مشيرةً إلى أن مدة الحفظ استمرت لمدة عامين دراسيين، مؤكدةً أهمية التحفيز لحفظ القرآن الكريم والعناية به. وبيَّنت الجمعية أنه سيتم تكريم الحافظات نهاية العام الدراسي الحالي 1443هـ.