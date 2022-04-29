شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة أمطار رعدية ورياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تؤثر الرياح الهابطة من السحب الركامية، على معظم محافظات المنطقة الشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية، تكون خفيفة على الساحل وتزداد غزارة على محافظة الأحساء وشمال شرق المنطقة، بدءًا من اليوم الجمعة، وحتى الغد.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: لا تزال الفرصة مهيأة للغبار المثار نتيجة الرياح الهابطة من السحب الركامية، إضافة إلى فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة»، مع فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب المملكة.