شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ساعات العمل بصحة حفر الباطن في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ساعات عمل المنشآت الصحية خلال عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، مشيرة إلى عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال أيام العيد من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء، بـ «شرق المحمدية، العزيزية أ، مركز الفيصلية بالقيصومة، الذيبية، درب الإبل، القلت، النظيم، سامودة، الحيراء، مناخ، أم قليب، أم عشر، الخبيراء، هجرة النايفية، السعيرة، معرج السوبان، الصداوي».

وأوضحت صحة حفر الباطن أن المراكز المناوبة والتي تعمل على مدار 24 ساعة تشمل «مركز صحي شرق الباطن»، و«مركز صحي الرقعي».