شكرا لقرائتكم خبر عن برامج توعوية ووقائية لـ«الأمر بالمعروف» في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي تشمل تكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للقيام بالجولات والدوريات الميدانية أثناء أداء مهام عملهم، كذلك تفعيل الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري، أن الخطة الميدانية تشمل جميع هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وبيَّن العمري أن الخطة تتضمن برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، مؤكداً تنفيذ الخطة الميدانية وفق التعليمات الواردة لجميع هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة.