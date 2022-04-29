شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 2000 عينة غذاء بالعاصمة المقدسة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مختبر السلامة الغذائية بأمانة العاصمة المقدسة، فحصًا لـ 2000 عينة، جرى سحبها من المطاعم والمحلات الغذائية، منذ بداية شهر رمضان المبارك، شملت أغذية متنوعة ومياها، وتبين صلاحية ما نسبته أكثر من 98 % من تلك العينات.

كما جرى استخدام 400 مسحة لأيدي العمال وأسطح التحضير والعرض بأجهزة الكشف السريع، وفحصها في مختبرات الأمانة وجميع هذه الاختبارات تمت وفق أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة والأنظمة الإلكترونية التي وفرها المختبر. وأكَّدت الأمانة حرصها على سلامة الغذاء وإشرافها على أكثر من 3 آلاف عامل والتأكد من توافر الشهادات الصحية للعاملين والمعنيين بتقديم الوجبات والتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية وخلو أسواق العاصمة المقدسة من المخالفات حرصًا على سلامة الجميع.

ورفعت الإدارة العامة للتراخيص والامتثال، درجة استعدادها في مجالات مراقبة سلامة الغذاء والتحقق من جودته ومطابقته للوائح والمواصفات المعتمدة والتأكد من صلاحية كل ما يُقدَّم من مواد غذائية، إذ جهّزت مختبراتها المركزية والمتنقلة بأحدث الأجهزة المتطورة والفنيين المتخصصين لفحص وتحليل عينات الأغذية والمياه الواردة إلى المختبر من المصادر المختلفة بالعاصمة المقدسة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وسلامتها من الملوثات ومطابقتها لاشتراطات ومواصفات جودة الغذاء.