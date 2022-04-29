ولي العهد والرئيس إردوغان يستعرضان فرص تطوير العلاقات المشتركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في قصر السلام بجدة مساء أمس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان - الوزير المرافق-، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

فيما حضر من الجانب التركي وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية بنعلي يلدريم ووزير العدل بكير بوزداغ ووزير المالية والخزانة نورالدين نباتي ووزير السياحة والثقافة محمد نوري أرصوي ووزير الداخلية سليمان صويلو ووزير الدفاع خلوصي أكار ووزير الصحة فخرالدين كوجا ووزير التجارة محمد موش والنائب من حزب العدالة والتنمية خليل أوزجان ومن حزب الحركة الشعبية يشار يلدريم والسفير التركي لدى المملكة فاتح أولوسوي ورئيس الشؤون الإدارية متين كير اتلي ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون ومدير المكتب الخاص للرئيس حسن دوغان والمستشار الأول إبراهيم كالن.