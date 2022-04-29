تسريع الفصل في الدعاوى القضائية بالإثبات الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف سرعة الفصل في الدعاوى بما يحقق العدالة الناجزة، دعت وزارة العدل لإبداء المرئيات على مشروع ضوابط إجراءات الإثبات الكترونيا، حتى 19 مايو المقبل، حيث يتم سماع الشهود الكترونيا بأن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.

ووفقا للضوابط لا يخل اتخاذ إجراء الإثبات الكترونيا باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراء الإثبات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات. ​ويجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات الكترونيا أن يكون بوساطة الأنظمة الالكترونية المعتمدة.​​

وبحسب الضوابط ​​لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات الكترونيا إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الالكترونية المعتمدة.​ و​​في حال إجراء الإثبات الكترونيا؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الالكترونية المعتمدة.​​

و​تحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات الكترونيا، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات الكترونيا من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء. وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه.​

و​للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة الكترونيا، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الالكترونية المعتمدة.​ ويجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة الكترونيا.

أهداف المشروع:







سرعة الفصل في الدعاوى بما يحقق العدالة الناجزة.



ضمان تحقيق أقصى درجات الموثوقية في إجراءات الإثبات الالكتروني.



الاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات.



مواكبة رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.



سماع الشهادة الكترونيا:

- أن يتم في الجلسة شفاهة ومباشرا.

- أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.

- أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.

- أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود الكترونيا.

إجراءات الخبرة الكترونيا:

- إجراءات تعيين الخبير، واختياره.

- إبلاغ الخبير بقرار الندب.

- طلب رد الخبير.

- إيداع تقرير الخبرة.

- مناقشة الخبير في تقريره.