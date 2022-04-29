خارطة طريق لتعامل الأسرة مع مريض السكري

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وهناك نصائح غذائية يمكن للأسرة أن تدعمها لمساعدة مريضها على التحكم في سكر الدم منها تناول الألياف مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وكذلك منتجات الألبان قليلة الدسم كالحليب والألبان، وتناول كربوهيدرات معقدة مثل الخبز بأنواعه والأرز، والبروتين الحيواني مثل الأسماك والدواجن والبروتين النباتي كالمكسرات.ويجب الحرص على الاعتدال في كمية الكربوهيدرات التي يمكن تناوله ، فكلما ازدادت الكمية ارتفع مستوى السكر في الدم.
السكري في المملكة:
نسبة الإصابة بين السعوديين (15 سنة فأكثر).
10 %
نسبة المصابين من الذكور 10.3 %
نسبة المصابين من الإناث 9.9%
المصدر: مسح صحة الأسرة 2018
أهم أعراض السكري:
العطش الشديد
تأخر التئام الجروح
كثرة التبول
الجوع الشديد
نقص الوزن
نصائح لمرضى السكري في رمضان:
- مراجعة الطبيب لمعرفة إمكانية الصيام
- الإكثار من شرب الماء بعد الإفطار
- تقسيم الإفطار إلى عدة وجبات
- مواصلة النشاط البدني خاصة في المساء
4 أشياء لا بد من تجنبها:
- الحلويات
- الإكثار من ملح الطعام
- المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر
- الإكثار من تناول اللحوم الحمراء
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