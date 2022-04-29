شكرا لقرائتكم خبر خارطة طريق لتعامل الأسرة مع مريض السكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نحتويهم ونعينهم عليه، بداية خارطة طريق تحدد تعامل الأسرة مع مريض السكري، حيث تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة لمساعدة مرضى السكري على التأقلم مع المرض، من خلال إعانة المرضى على اتباع نظام غذائي صحي وآمن بحسب وزارة الصحة، ومجلس شؤون الأسرة.

وهناك نصائح غذائية يمكن للأسرة أن تدعمها لمساعدة مريضها على التحكم في سكر الدم منها تناول الألياف مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وكذلك منتجات الألبان قليلة الدسم كالحليب والألبان، وتناول كربوهيدرات معقدة مثل الخبز بأنواعه والأرز، والبروتين الحيواني مثل الأسماك والدواجن والبروتين النباتي كالمكسرات.

ويجب الحرص على الاعتدال في كمية الكربوهيدرات التي يمكن تناوله ، فكلما ازدادت الكمية ارتفع مستوى السكر في الدم.

السكري في المملكة:

نسبة الإصابة بين السعوديين (15 سنة فأكثر).

10 %

نسبة المصابين من الذكور 10.3 %

نسبة المصابين من الإناث 9.9%

المصدر: مسح صحة الأسرة 2018

أهم أعراض السكري:

العطش الشديد

تأخر التئام الجروح

كثرة التبول

الجوع الشديد

نقص الوزن

نصائح لمرضى السكري في رمضان:

- مراجعة الطبيب لمعرفة إمكانية الصيام

- الإكثار من شرب الماء بعد الإفطار

- تقسيم الإفطار إلى عدة وجبات

- مواصلة النشاط البدني خاصة في المساء

4 أشياء لا بد من تجنبها:

- الحلويات

- الإكثار من ملح الطعام

- المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر

- الإكثار من تناول اللحوم الحمراء