28 حفلا غنائيا وعرضا مسرحيا في احتفالات العيد

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وستنطلق الألعاب النارية احتفالا بالعيد في مختلف المناطق في تمام التاسعة مساء باستثناء مدينة جدة التي ستنطلق فيها تمام الساعة التاسعة والنصف، إلى جانب 14 عرضا مسرحيا تضم نخبة من ممثلي الوطن العربي، و14 حفلة غنائية لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مدن مختلفة من المملكة، في خطوة تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة مظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على دليل الفعاليات أو استخدام الهوية الخاصة بـ «برنامج احتفالات العيد 2022»، إلى زيارة منصة عيشها عبر الرابط https://bit.ly/3Lwe53N .
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