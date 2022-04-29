شكرا لقرائتكم خبر 28 حفلا غنائيا وعرضا مسرحيا في احتفالات العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للترفيه «برنامج احتفالات العيد 2022»، الذي سيبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك ويستمر حتى السادس من شوال في مختلف مناطق المملكة.

وستنطلق الألعاب النارية احتفالا بالعيد في مختلف المناطق في تمام التاسعة مساء باستثناء مدينة جدة التي ستنطلق فيها تمام الساعة التاسعة والنصف، إلى جانب 14 عرضا مسرحيا تضم نخبة من ممثلي الوطن العربي، و14 حفلة غنائية لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مدن مختلفة من المملكة، في خطوة تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة مظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.

ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على دليل الفعاليات أو استخدام الهوية الخاصة بـ «برنامج احتفالات العيد 2022»، إلى زيارة منصة عيشها عبر الرابط https://bit.ly/3Lwe53N .