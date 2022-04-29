800 مهندس وفني وعامل يشرفون على صيانة المسجد الحرام

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وتعمل وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق على متابعة أعمال تشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه، من خلال وجود فريق عمل هندسي ميداني على مدار الساعة مدعوم بكوادر فنية وإدارية لضمان تقديم العمل بجودة عالية وأداء مثالي، وذلك بمتابعة من وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان القرشي.وتسعى الإدارة العامة للتشغيل والصيانة لتغطية جميع أعمال الصيانة بالمسجد الحرام من خلال وضع خطط ودراسات وتنفيذ الأعمال على أرض الواقع، محققين أعلى درجات التميز والدقة مدعومة بكوادر بشرية على أعلى مستوى.
كما يجري فحص خزانات مياه بسعة 1500م3 و5000 دورة مياه و4000 جهاز تبريد وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم، وتحرص الإدارة على عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق والتي بها 1168 حساسا وكاسرا، كما تختبر المصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، وتأتي هذه الاختبارات للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث من خلل.
وتعمل الإدارة على صيانة المولدات الكهربائية والمحولات المختلفة ولوحات التحكم ولوحات الأحمال ووحدات الإنارة ونظام التأريض على مدار الساعة.
الكوادر البشرية تتكون من:
205 مهندسين
450 فنيا
200 عامل
أعمال الصيانة والفحص تشمل:
8000 سماعة
120000 وحدة إضاءة
4000 لوحة كهربائية
20 مولدا كهربائيا
6350 مروحة موزعة بين مراوح تهوية ومراوح رذاذ
202 سلم كهربائي
16 مصعدا
1000 صندوق إطفاء حريق
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