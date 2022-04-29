جامعة نايف ترصد 23 أسلوبا للاحتيال المالي عبر الإنترنت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من تنامي أساليب عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت وتزايد أخطارها على مستوى الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية.

ورصدت الجامعة عبر مركزها (مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية) 23 أسلوبا إجراميا موجَّها للأفراد والشركات، وأيضا مواقع ومنصات وبرامج يستخدمها المحتالون لاستدراج واصطياد ضحاياهم، كما حذرت الشركات والأفراد من الاستجابة للرسائل الالكترونية والإعلانات التي تعرض فرصا استثمارية في مؤسسات معروفة، وأشارت إلى أن 137 ألف عربي يزورون مواقع الاحتيال المالي يوميا ويتعرضون لطرق احتيالية متنوعة.

وأدرجت بعض مواقع الاحتيال التي تم رصدها، ومنها استغلال المواقع الالكترونية الموثوقة لتكون بيئة نشطة للتصيد الالكتروني من خلال نشر إعلانات الاستثمارات في الأسهم والعملات والمعادن، وذلك بهدف استدراج الضحايا المحتملين من زوار هذه المواقع، ومن ثم جمع معلوماتهم الشخصيَّة والتواصل المباشر معهم عبر الهاتف الجوال أو البريد الالكتروني.

وسائل الاحتيال







المحتالون يستخدمون أيضا المواقع والتطبيقات الحكومية المزورة، مثل :



«فرجت» و»جود» و»أبشر»، المتوفرة على متجر «قوقل» بنسخ مزورة



تم رصد نحو 14 ألف عملية تحميل لهذه التطبيقات المزورة



تتيح برامج مثل Inbox Mass Mailer للمحتالين إمكانية إرسال آلاف الرسائل إلى الضحايا المحتملين



توجيه الضحية إلى تطبيق يطلب منه معلومات سرية، ليتم بيع هذه المعلومات في الشبكة المظلمة (Dark Web).



الانتحال أهم أساليب الاحتيال





ينتحل صفة موظف في أحد المصارف، ويخبر الضحية بضرورة تحديث بياناته وأنه سيتلقى كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) في صورة رسالة قصيرة، مما يجعل الضحية يشعر بالمصداقية فيقوم بتزويده بالرقم السري الذي وصل إلى جهازه المحمول المسجل في نظام البنك، وبعد ذلك يتم الدخول إلى حسابه



العملات المشفرة